Самуэльссон: «индивидуалка» на ЧЕ стала моим звоночком просыпаться

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах. Он занял 27-е место, совершив 7 промахов.

«Мне нравится Минск. Здесь приятная атмосфера и хороший стадион. Зрители подбадривают тебя по всей трассе. Столица Беларуси – отличное место, чтобы готовиться к чемпионату мира. Условия были далеки от идеала. Но, судя по финальному листу, некоторые биатлонисты всё же справились с задачей. Я обязан стрелять лучше. Поэтому «индивидуалка» стала моим звоночком просыпаться.

Я не планировал выступать в Канаде и США. Всё-таки это слишком тяжёлый перелёт и долгая адаптация к часовому поясу. Хочу достойно подготовиться к чемпионату мира в Эстерсунде. Хорошо, что в Минске я могу провести несколько подготовительных гонок.

Главная цель – проверить себя в режиме соревнований. Пока моя форма далека от идеала. Но когда я выхожу на гонку, то всегда хочу быть на пьедестале. Рассчитываю подняться туда уже в четверг", — цитирует Самуэльссона «Тюменская арена».



Победу в гонке одержал болгарин Красимир Анев.