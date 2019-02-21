Киркоров пожелал удачи российским лыжникам на чемпионате мира в Зеефельде

Комментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» опубликовал видеообращение певца Филиппа Киркорова к российским лыжникам, которые примут участие в чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Цвет настроения — лыжи. Давайте лыжники там! Зимушка-зима в Австрии, покажите на что способны. Вы лучшие. Тем более у вас такой комментатор, лучший в стране — Дмитрий Губерниев», — сказал Киркоров.

Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Сегодня, 21 февраля, состоятся мужская и женская спринтерские гонки. За мужскую сборную выступят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырёхкратный олимпийский призёр Александр Большунов, а также Глеб Ретивых и Артём Мальцев.



Женскую команду представят олимпийские призёры Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также Наталья Матвеева и Елена Соболева.