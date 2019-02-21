К. Резцова: видела, как Мошкова сошла. Вроде смешно, а вообще-то не очень

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в суперпреследовании на чемпионате России в Тюмени.

«Я люблю короткие гонки. Они заряженные, что ли. Если торопишься, то либо победишь, либо очень много проиграешь – среднего не дано. В этом интерес, азарт. Но две гонки с интервалом в два часа – квалификация и финал – это, конечно, тяжело. Потому что ни уйти, ни отдохнуть, ни поесть. Перекусить можно было, но сразу после квалификации. При этом когда только пробежал, есть вообще не хочется. А если сразу не покушать, то потом уже поздно – не успеет перевариться пища к финалу. Плюс из-за того, что парни стартовали первыми, было даже не покататься по трассе. Вот мы и бегали кросс, а потом лежали на лавочке и ждали своего финала. И всё же я рада таким дисциплинам, как суперспринт и суперпасьют. Хорошо, что они и в международном календаре появляются.



Как оценю стрельбу? Не знаю почему, но было страшно не попасть. Ведь в квалификации если не закрыть пять мишеней доппатронами – снимают. И вот мы стоим с Людмилой Улыбиной, ждём своей очереди и видим, как Екатерина Мошкова из нашей команды, победившая вчера в спринте, сошла после «лёжки», просто ни разу не попала. И мы такие: вроде смешно, а вообще-то не очень – мы-то ещё вообще даже не стартовали. И вот так как-то вышло, что я бежала 1000-ю гонку, а меня трясло.

Суета передалась мне на «стойке» в квалификации. А вот в финале всё было спокойнее, я там разложила силы. Правда, третий рубеж сбил меня с толку, я такого не ожидала. Хорошо, что штрафной круг был всего 75 метров – далеко соперницы убежать не успели. На последнюю «стойку» подошла в более быстром темпе, чем обычно, потому что догоняла Улыбину. У меня в итоге и выстрелы были очень резкие. Даже не выцеливала. Я видела, что Люда не попала последний выстрел. У меня четыре мишени были закрыты, думаю: была не была. Стреляю – закрывается, и ликующая мысль – ура-ура, хоть попроще будет, не придётся особенно на финише бороться", — цитирует Резцову «Тюменская арена».

Второй результат продемонстрировала Людмила Улыбина. Тройку призёров замкнула Анастасия Шевченко.