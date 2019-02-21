Филимонов: Иванов поставил палку мне между лыж, и я ему инвентарь сломал

Биатлонист Вадим Филимонов прокомментировал победу в суперпреследовании на чемпионате России в Тюмени.

«Это – одна из моих любимых дисциплина. Короткая, всегда нужно скорость держать, стрелять быстро и точно. Конечно, на последнем круге я сам себе сделал «подарок» в виде двух промахов. Просто не сумел восстановиться. Ноги закислились и тряслись на решающей «стойке». Когда промазал, понял, что если буду медленнее стрелять, ещё не раз ошибусь. Так что начал спешно закрывать мишени. А когда последним выстрелом не попал, то скорее поехал на штрафные круги, чтобы затем уже на дистанции разбираться.

Что случилось на финише? У меня с Дмитрием Ивановым произошёл инцидент. Там была не моя вина, но я всё равно извинился перед ним. Мы поравнялись после заключительного спуска, и он поставил палку мне между лыж. Мне деваться на скорости было неуда, и я сломал ему инвентарь. Хотел после этого даже пропустить Диму вперёд. В итоге спокойно доехали на финише вместе", — цитирует Филимонова «Тюменская арена».

Иванов занял второе место. Третьим стал Пётр Пащенко.