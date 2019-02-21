Вяльбе: когда Губерниев называет Фуркада свиньёй, для меня это из ряда вон

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как относится к комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее она сообщила, что на чемпионате мира в Зеефельде постарается оградить Губерниева «от бесконечных интервью наших лыжников».



«Эта история непонятно во что перетекла. Мне задали конкретный вопрос: «Не хотите ли вы, чтобы в лыжах была такая же передача, как в биатлоне?» На что я сказала: «Нет, не хочу». И я искренне так считаю: лыжи – это не шоу, а спорт. Через месяц про нас будет нечего говорить – и, конечно, придётся залезать в номера к спортсменам. Я защищаю их право на частую жизнь, пространство.



Что касается закрытости нашей команды – у нас всегда проходят дни открытых дверей, но я не вижу там ажиотажа. Никому из спортсменов я не говорю, что они не должны общаться с журналистами. Такого нет, не было и никогда не будет.



Мне кажется, должна быть некая грань. Я не против того, чтобы комментировал Губерниев. Но позволить ему жить в нашей команде – увольте. Дима, безусловно, талантливый, распиаренный комментатор, но он эту грань часто переступает. В эфире даёт свои и очень жёсткие оценки тренерам, сервисёрам – такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора. Николай Николаевич Озеров такого бы себе никогда не позволил – для меня это великий комментатор. Ком-мен-та-тор.



А когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада: «Ты свинья», редактор канала должен как минимум сделать замечание. Для меня это из ряда вон. Даже если Мартен не подал руки Антону, хотя было наоборот, это не повод говорить такие слова», – цитирует Вяльбе Sports.

Вяльбе: постараемся оградить Губерниева от лыжников во время чемпионата мира