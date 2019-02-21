Именами 10 спортсменов назовут улицы в Краснодаре

В Краснодаре определили 10 кандидатур заслуженных спортсменов, тренеров и деятелей спорта, имена которых планируют присвоить новым улицам города, сообщает официальный сайт мэрии.

В список вошли первый ректор Краснодарского государственного института физической культуры Анатолий Барабанов, заслуженный тренер России Геннадий Казаджиев, советский и российский тренер по боксу Артём Лавров, заслуженный тренер СССР, РСФСР, воспитавший чемпионку Олимпийских игр Людмилу Брагину, Виктор Казанцев, лучший тренер ХХ столетия по версии Международной федерации спортивной акробатики Виктор Нарыков, один из ведущих тренеров СССР по плаванию Владимир Волков, советский пятиборец Павел Ракитянский, советский пловец Анатолий Разночинцев, призёр Олимпийских игр по боксу Юрий Радоняк, многократный чемпион СССР Виктор Ананевич.

После подготовки всей необходимой документации вопрос о наименовании 10 улиц именами спортсменов вынесут на заседание городской Думы Краснодара для утверждения.