Т.Бё: Шипулин, сезон без тебя не такой, как прежде. Я бы хотел, чтоб ты вернулся

Норвежский биатлонист Тарьей Бё признался, что ему не хватает на соревнованиях россиянина Антона Шипулина, который в декабре 2018 года завершил карьеру.

«Антон, этот сезон без тебя не такой, как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы ещё посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся», — приводит слова Бё-старшего Rusbiathlon.

Тарьей также рассказал, что ему удаётся совмещать весёлый нрав с серьёзным настроем во время гонок.



«Нужно уметь как расслабляться, так и концентрироваться на все сто процентов, это очень важно, особенно когда ты выступаешь на соревнованиях», — сказал норвежец.

Накануне Бё завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах.