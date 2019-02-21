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Ретивых вышел в финал спринта на ЧМ в Зеефельде, Устюгов и Большунов выбыли

Ретивых вышел в финал спринта на ЧМ в Зеефельде, Устюгов и Большунов выбыли
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Глеб Ретивых, отобравшись по времени, прошёл в финал спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Первый полуфинал
1. Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)
3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия)
5. Сергей Устюгов (Россия)

Второй полуфинал
1. Эмиль Иверсен (Норвегия)
2. Ришар Жуве (Франция)
3. Лука Шанава (Франция)
4. Глеб Ретивых (Россия)
6. Александр Большунов (Россия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
21 февраля 2019 года, четверг. 17:36 МСК
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