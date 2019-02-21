Норвежская лыжница Фалла стала двукратной чемпионкой мира в спринте

Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла стала победительницей соревнований в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Второй стала олимпийская чемпионка 2018 года шведка Стина Нильссон. Ещё одна норвежка Мари Эйде замкнула тройку призёров.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.32,35.

2. Стина Нильссон (Швеция) — +1,66.

3. Мари Эйде (Норвегия) — +2,84.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) — +3,17.

5. Виктория Карль (Германия) — +5,71.

6. Мая Дальквист (Швеция) — +31,49.

Отметим, Фалла выиграла спринтерские соревнования во второй раз подряд на чемпионатах мира. В её активе также титул олимпийской чемпионки 2014 года.

Россиянка Наталья Непряева выбыла на стадии полуфинала, её подруги по команде Юлия Белорукова и Наталья Матвеева не смогли преодолеть стадию четвертьфиналов.