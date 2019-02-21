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Малышко: надеюсь, что не ограничимся одной золотой медалью на ЧЕ

Малышко: надеюсь, что не ограничимся одной золотой медалью на ЧЕ
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал победу на чемпионате Европы в одиночной смешанной эстафете. Партнёром Малышко была Евгения Павлова.

«Не скажу, что это проходящий старт. Это один из финальных стартов перед чемпионатом мира. Хочется выступать здесь достойно. Надеюсь, что не ограничимся одной золотой медалью. Лично я воспринимаю эти старты очень серьёзно.

В сингл-миксте ход был намного лучше, чем в индивидуалке? Это было ожидаемо. Хованцев предупреждал. Мы провели большой сбор на высоте. Сейчас было совсем другое состояние. Нужно было продышаться, чтобы проснуться совсем с другим самочувствием», — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что соревнования в Раубичах завершатся 24 февраля.

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