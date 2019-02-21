23 марта состоится благотворительный сайклинг-марафон CYCLING VO BLAGO

Благотворительный сайклинг-марафон CYCLING VO BLAGO возвращается. 45 минут чистых спортивно-благотворительных эмоций и драйва ждут каждого в самом центре столицы 23 марта.

Принять участие может любой желающий старше 18 лет независимо от пола и уровня физической подготовки. Все благотворительные стартовые взносы будут направлены на развивающие и образовательные программы для людей с синдромом Дауна.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна. На мероприятие необходимо зарегистрироваться заранее на странице регистрации, выбрать удобное время и внести благотворительный взнос участника в размере 1500 рублей.

Регистрация открыта по ссылке. Будет проведено семь заездов с 10:00 до 18:15. Длительность одного заезда – 45 минут. Количество велосипедов в каждом – 28, задача – накрутить максимальное количество километров в своём комфортном режиме и с поддержкой опытного инструктора.

По итогам каждого заезда будет награждён участник, уехавший дальше всех. По итогам всего

сайклинг-марафона будут объявлены три победителя с самым большим километражем в рамках одного заезда (то есть за 45 минут).