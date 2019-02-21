Клебо: то, что произошло между мною и Устюговым, — вполне нормальная ситуация

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал инцидент между ним и российским лыжником Сергеем Устюговым после финиша полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
«То, что случилось между нами, — всего лишь ситуация, вполне нормальная, с учётом того что произошло. Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме. Уверен, в субботу будет хорошая борьба. Сейчас же могу сказать абсолютно откровенно, что у меня нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову», — приводит слова Клебо «Р-Спорт».
Напомним, между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца и ударил по щекам. Россиянин за этот поступок получил жёлтую карточку.
Добавим, Клебо стал чемпионом мира. Товарищ Устюгова по команде Глеб Ретивых выиграл бронзовую медаль.