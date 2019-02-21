Клебо: то, что произошло между мною и Устюговым, — вполне нормальная ситуация

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал инцидент между ним и российским лыжником Сергеем Устюговым после финиша полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«То, что случилось между нами, — всего лишь ситуация, вполне нормальная, с учётом того что произошло. Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме. Уверен, в субботу будет хорошая борьба. Сейчас же могу сказать абсолютно откровенно, что у меня нет никаких негативных чувств по отношению к Устюгову», — приводит слова Клебо «Р-Спорт».

Напомним, между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца и ударил по щекам. Россиянин за этот поступок получил жёлтую карточку.

Добавим, Клебо стал чемпионом мира. Товарищ Устюгова по команде Глеб Ретивых выиграл бронзовую медаль.

Протест сборной России на действия Клебо отклонён