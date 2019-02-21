Ретивых: когда стали представлять меня в финале, вся трибуна мне свистела

Российский лыжник Глеб Ретивых, ставший бронзовым призёром в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), сказал, что болельщики из скандинавских стран освистали его перед стартом финального забега в спринте.

Неприятный случай, по мнению лыжника, связан с конфликтом, который произошёл незадолго до этого между его товарищем по команде Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.

«Не совсем мне было понятно отношение зрителей на трибуне, которые стали освистывать эту ситуацию. И когда стали представлять меня в финале, вся эта трибуна мне подсвистывала. Там были норвежцы, финны, шведы.

На трассе между ними была контактная борьба. Это спринт, и ситуацию могут решить десять сантиметров. После спуска сразу идет резкий поворот, в который они вдвоем нырнули, что и повлекло столкновение. Но вряд ли Клебо сделал это специально", — приводит слова Ретивых ТАСС.

Напонмим, в полуфинальном забеге Клебо подрезал Устюгова, из-за чего российский лыжник едва не упал. Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо сразу после финиша. По мнению двукратного чемпиона мира, соперник помешал ему при прохождении виража. Впоследствии жюри не усмотрело вины трёхкратного олимпийского чемпиона, а россиянин был дисквалифицирован.

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