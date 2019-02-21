Хованцев: у Старых небольшое защемление, всё должно быть нормально

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о проблемах со спиной у биатлонистки Ирины Старых. Спортсменка была заявлена на смешанную эстафету на чемпионате Европы, но её пришлось заменить Светлане Мироновой.

«У неё была проблема со спиной после индивидуальной гонки. Вопрос подвис из-за того, что мы заявляли наспех, когда ещё шли соревнования. А нам в тот момент надо было давать заявку. Вот тогда решили поставить надёжного эстафетчика Старых, её не надо проверять в эстафетах. А потом, после того как узнали про проблемы со спиной, решили поменять Старых на Миронову.

У Старых небольшое защемление. Относительно будущих гонок будем смотреть. Думаю, должно быть всё нормально», — цитирует Хованцева РИА «Новости».