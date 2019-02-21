Бутырская: бывшая Медведева, к которой мы привыкли, вернулась

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление девушек в короткой программе в финале Кубка России. Победу одержала Евгения Медведева.



«Будем надеяться, что Медведева пришла в себя. Женя перестала сильно дёргаться перед стартом, потому что на ней была большая ответственность, и ей хотелось самой себе доказать, что она лучшая. Эту ситуацию она отпустила и показывает то, что умеет. Бывшая Женя, к которой мы привыкли, вернулась. Хотя трудно по одному соревнованию судить… Медведева всегда боролась, и она умеет это делать, ей хочется поехать на чемпионат мира, ну а как? Надо катать чисто, без вариантов.



Туктамышева? Если бы Лиза сделала тройной аксель чисто, то она бы была первой, потому что Женя не выставляет в своей программе лутц, значит, опять существуют проблемы с ребром. Туктамышева не может поехать на чемпионат мира с чистого листа, для этого нужны прокаты, где нужно просто проверить себя. Эти соревнования не для того, чтобы чисто кататься. Чисто кататься надо на чемпионате мира, а не на каких-то других стартах. А то народ говорит, что она не фаворитка, когда у неё что-то не получилось. Она единственная, кто прыгает тройной аксель на данный момент у женщин, я не говорю про юниорок», — цитирует Бутырскую Sport24.

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