23 февраля в Москве пройдёт Суперфинал турнира «Red Bull Шлем и Краги»

23 февраля на стадионе «Метеор», неподалёку от московского Парка Победы, состоится Суперфинал хоккейного турнира — «Red Bull Шлем и Краги». В этом году турнир впервые получил статус международного и состоялся в том числе в двух городах Казахстана.

Серия хоккейных соревнований в нестандартном для хоккея формате «четыре на четыре» без вратарей прошла в 17 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Сергиев Посад, Альметьевск, Волгоград, Новосибирск, Ижевск, Липецк, Электросталь, Пермь, Барнаул, Алма-Ата и Астана. Победители этапов примут участие в Суперфинале.



Правила просты: 6 игроков в команде, игра на время по схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с 5-минутным перерывом. Главное отличие турнира этого года – овертайм в формате «три на три», вместо серии бросков в случае ничейного результата команды будут играть до победного гола.



Групповой турнир начнётся в 11:00, решающие матчи (со стадии четвертьфиналов) – в 16:40.