Хованцев: Павлова очень хорошо справилась

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу Евгении Павловой и Дмитрия Малышко в супермиксте на чемпионате Европы в Раубичах.

«Павлова очень хорошо справилась. Особенно на последней „стойке“, мы смогли приблизиться. Когда она пришла стрелять лёжа, ветра не было с левой стороны. Естественно, смещение было в левую сторону. Она этого не заметила и начала стрелять. Хотя после промаха должна была посмотреть на флажки и оценить ситуацию. Получилось так, что все промахи были в одну точку.



Как Малышко говорит, он гораздо лучше себя чувствовал. Состояние трассы было совершенно другое. В среду была каша, по которой невозможно бежать, в четверг — твёрдая трасса, от которой можно жёстко толкаться. Но второй этап у него не совсем получился — на „стойке“ он взял два допа. Это для него несвойственно. Тем не менее быстрая стрельба и нормальный ход позволили ему уйти первым», — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

23 февраля на чемпионате Европы пройдут спринтерские гонки.

Павлова и Малышко выиграли золото в супермиксте на ЧЕ по биатлону в Раубичах