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Первый канал покажет произвольную программу у женщин в финале Кубка России

Первый канал покажет произвольную программу у женщин в финале Кубка России
Другие / Фигурное катание

Официальный сайт Первого канала сообщил, что телеканал покажет в прямом эфире произвольную программу у женщин в финале Кубка России по фигурному катанию.

Прямая трансляция начнётся в 14:00 мск, а с 15:15 стартует телевизионный эфир. Выступления фигуристок прокомментируют Александр Гришин и Алексей Ягудин.

По итогам короткой программы лидирует Евгения Медведева. Второй идёт Станислава Константинова. Третье место занимает Анастасия Губанова, четвёртое — Елизавета Туктамышева.

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.

Финал Кубка России. Великий Новгород
Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева – 76,89
2. Станислава Константинова – 75,47
3. Анастасия Губанова – 73,94
4. Елизавета Туктамышева – 72,21.

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