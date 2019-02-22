Первый канал покажет произвольную программу у женщин в финале Кубка России

Официальный сайт Первого канала сообщил, что телеканал покажет в прямом эфире произвольную программу у женщин в финале Кубка России по фигурному катанию.

Прямая трансляция начнётся в 14:00 мск, а с 15:15 стартует телевизионный эфир. Выступления фигуристок прокомментируют Александр Гришин и Алексей Ягудин.

По итогам короткой программы лидирует Евгения Медведева. Второй идёт Станислава Константинова. Третье место занимает Анастасия Губанова, четвёртое — Елизавета Туктамышева.



Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.

Финал Кубка России. Великий Новгород

Женщины. Короткая программа



1. Евгения Медведева – 76,89

2. Станислава Константинова – 75,47

3. Анастасия Губанова – 73,94

4. Елизавета Туктамышева – 72,21.