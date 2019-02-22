Рейс-директор FIS: Клебо не нарушал правила в ситуации с Устюговым

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей прокомментировал решение организаторов чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) отклонить протест сборной России на поведение норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в спринтерской гонке турнира и показанную Сергею Устюгову жёлтую карточку.

Во время первого полуфинала между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца и ударил его по щекам. В итоге Устюгов был дисквалифицирован.

«Клебо не нарушал правила. В противном случае он был бы наказан, как и любой другой лыжник», — цитирует Миньерея NRK.

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