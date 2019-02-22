Лазукин занял первое место в финале Кубка России по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Лазукин одержал победу в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

После короткой и произвольной программ Лазукин в сумме получил от судей 242,17 балла. Вторым стал Александр Петров (234,85), третьим – Антон Шулепов (231,45). Четвёртое место занял Макар Игнатов (229,87), пятый результат показал Егор Мурашов (226,87).

Финал Кубка России. Великий Новгород

Мужчины.

1. Андрей Лазукин – 242,17

2. Александр Петров – 234,85

3. Антон Шулепов – 231,45

4. Макар Игнатов – 229,87

5. Егор Мурашов – 226,87

6. Артём Ковалёв – 226,32

7. Константин Милюков – 220,77

8. Артур Дмитриев – 216,17

9. Дмитрий Алиев – 214,69

10. Роман Савосин – 208,35

11. Владимир Самойлов – 206,89

12. Владислав Катичев – 198,23

13. Артём Лежеев – 193,93.