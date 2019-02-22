Лазукин занял первое место в финале Кубка России по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Лазукин одержал победу в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.
После короткой и произвольной программ Лазукин в сумме получил от судей 242,17 балла. Вторым стал Александр Петров (234,85), третьим – Антон Шулепов (231,45). Четвёртое место занял Макар Игнатов (229,87), пятый результат показал Егор Мурашов (226,87).
Финал Кубка России. Великий Новгород
Мужчины.
1. Андрей Лазукин – 242,17
2. Александр Петров – 234,85
3. Антон Шулепов – 231,45
4. Макар Игнатов – 229,87
5. Егор Мурашов – 226,87
6. Артём Ковалёв – 226,32
7. Константин Милюков – 220,77
8. Артур Дмитриев – 216,17
9. Дмитрий Алиев – 214,69
10. Роман Савосин – 208,35
11. Владимир Самойлов – 206,89
12. Владислав Катичев – 198,23
13. Артём Лежеев – 193,93.