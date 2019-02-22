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Устюгов: не смог обыграть Клебо на трассе, поэтому решил победить его в драке

Устюгов: не смог обыграть Клебо на трассе, поэтому решил победить его в драке
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию в полуфинале спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) и рассказал о конфликте с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.

В полуфинале спринта Клебо подрезал Устюгова, из-за чего последний едва не упал. По завершении гонки россиянин толкнул норвежца и похлопал его по щекам. После заседания жюри Устюгов был дисквалифицирован, а его результат аннулирован. Российская сторона подала протест на действия Клебо, однако он впоследствии был отклонён.

«Жюри приняло несправедливое решение по отношению ко мне. Они принимают решения выборочно. Я не смог обыграть Клебо на трассе, поэтому решил победить его в драке (смеётся). Я не хотел его бить, а просто толкнул», — цитирует Устюгова SVT.

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