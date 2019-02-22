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Старых не выступит в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Старых не выступит в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Старых не выступит в спринте на чемпионате Европы в Раубичах, несмотря не то что она заявлена на завтрашнюю гонку, сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.

«Ирина по-прежнему испытывает проблемы со спиной. Мы приняли решение не рисковать её здоровьем, поэтому спринт она завтра не побежит», — приводит слова Норицына Rusbiathlon.ru

На чемпионате Европы в Раубичах Старых пробежала только индивидуальную гонку, где заняла 54-е место с девятью штрафными минутами. Спортсменка была заявлена в смешанную эстафету, но участия в ней не приняла из-за проблем со спиной. Её этап тренеры доверили пробежать Светлане Мироновой.

Спринтерские гонки у мужчин и женщин состоятся на чемпионате Европы 23 февраля, а на следующий день европейское первенство завершится гонками преследования.

Павлова стартует шестой в спринте на ЧЕ в Раубичах, Миронова — 33-й
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