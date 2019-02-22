Старых не выступит в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Российская биатлонистка Ирина Старых не выступит в спринте на чемпионате Европы в Раубичах, несмотря не то что она заявлена на завтрашнюю гонку, сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.



«Ирина по-прежнему испытывает проблемы со спиной. Мы приняли решение не рисковать её здоровьем, поэтому спринт она завтра не побежит», — приводит слова Норицына Rusbiathlon.ru



На чемпионате Европы в Раубичах Старых пробежала только индивидуальную гонку, где заняла 54-е место с девятью штрафными минутами. Спортсменка была заявлена в смешанную эстафету, но участия в ней не приняла из-за проблем со спиной. Её этап тренеры доверили пробежать Светлане Мироновой.

Спринтерские гонки у мужчин и женщин состоятся на чемпионате Европы 23 февраля, а на следующий день европейское первенство завершится гонками преследования.