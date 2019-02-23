Скелетонист Третьяков взял золото на этапе КМ в Канаде

Олимпийский чемпион 2014 года российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем седьмого этапа Кубка мира в Калгари (Канада).

По сумме двух заездов чемпион мира 2013 года одержал победу с результатом 1 минута 51,35 секунды. Второе место занял представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,13). Тройку призёров замкнул латвийский скелетонист Мартинс Дукурс (+0,16).

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Никита Трегубов занял пятое место, уступив своему товарищу по команде 1,03 секунды. Россиянин Владислав Марченков стал 17-м (+2,35).

Скелетон. Кубок мира. Седьмой этап. Калгари, Канада

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.51,35.

2. Юн Сун Бин (Республика Корея) — +0,13.

3. Мартинс Дукурс (Латвия) — +0,16...

5. Никита Трегубов (Россия) — +1,03…

17. Владислав Марченков (Россия) — +2,35.

Заключительный этап Кубка мира состоится завтра, 24 февраля.