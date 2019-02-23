Губерниев: Вяльбе смотрит на меня так, как смотрела на Путина после Олимпиады

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал критику в свой адрес президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Благодарен Елене Валерьевне Вяльбе, которая всё делает, чтобы моя популярность как комментатора не знала вселенских масштабов. Конечно, это фантастическая раскрутка чемпионата, но это в первую очередь внимание ко мне. Любые вопросы, которые касаются лыжников, в конечном счёте заканчиваются вопросом про меня. Все заголовки — про меня, и меня это не устраивает, говорю это без ложной скромности. Я себе знаю цену как комментатору, я хороший комментатор. Мне хочется, чтобы мы обсуждали спортсменов. Глеб Ретивых в спринте какой молодец, Александр Большунов и Сергей Устюгов, Наташа Непряева, которых ещё ждут победы.

Елену Валерьевну я вижу каждый раз, и, когда к ней подхожу, видно, что по-настоящему самый близкий, самый дорогой человек. Мне кажется, она смотрит на меня так, как смотрела на президента Путина во время встречи спортсменов после Олимпиады. Нежность Елены Валерьевны, когда она смотрит на меня, не знает границ», – цитирует Губерниева телеканал «360».