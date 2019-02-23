Сноубордист Соболев — 2-й в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Пекине

Чемпион мира 2015 года российский сноубордист Андрей Соболев занял второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пекине (Китай).

В финальном заезде россиянин уступил словенцу Тиму Мастнаку. Тройку призёров замкнул немецкий сноубордист Штефан Баумайстер. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд расположился на седьмом месте, двукратный чемпион мира 2019 года Дмитрий Логинов — 11-й.

В женских соревнованиях сильнейшей стала немецкая спортсменка Рамона Хофмайстер, победившая в борьбе за первое место олимпийскую чемпионку чешку Эстер Ледецкую. Бронза досталась ещё одной немке Селине Йорг. Лучшей среди россиянок стала Милена Быкова, показавшая седьмой результат.

Сноуборд. Кубок мира. Пекин, Китай

Мужчины, параллельный гигантский слалом

1. Тим Мастнак (Словения).

2. Андрей Соболев (Россия).

3. Штефан Баумайстер (Германия)...

7. Вик Уайлд (Россия)...

11. Дмитрий Логинов (Россия).

Женщины, параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия).

2. Эстер Ледецкая (Чехия).

3. Селина Йорг (Германия)...

7. Милена Быкова (Россия)...

12. Анастасия Курочкина (Россия)...

14. Мария Валова (Россия).