Т. Бё: пропустить этапы КМ в Северной Америке было правильным решением

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

«Думаю, в моём результате играет и хорошая форма, и более низкий уровень соревнований. Конечно, на Кубке мира сложнее. Но это моя лучшая гонка в году. Пропустить этапы Кубка мира в Северной Америке было правильным решением. Сейчас я чувствую себя хорошо.

План состоит в том, чтобы на чемпионате мира быть ещё сильнее. У меня будет время восстановиться, думаю, моё состояние будет ещё лучше на чемпионате мира. Я пробегу здесь гонку преследования, а потом отправлюсь домой, потренируюсь там, чтобы ещё набрать форму", — сказал Бё в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Бё-старший выиграл золотую медаль чемпионата Европы в спринте на 10 км.