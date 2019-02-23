Т. Бё выиграл спринт на чемпионате Европы в Раубичах, Малышко взял бронзу

Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринт на 10 км на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Несмотря на один промах на «лёжке», олимпийский чемпион 2010 года опередил ближайшего преследователя — шведа Йеспера Нелина, который отстрелял без штрафа, — на 10,6 секунды. Россиянин Дмитрий Малышко, не допустивший ошибок на огневых рубежах, стал бронзовым призёром соревнований (+35,2).

Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 21.40,1 (1+0).

2. Йеспер Нелин (Швеция) — +10,6 (0+0).

3. Дмитрий Малышко (Россия) — +35,2 (0+0).

4. Аристид Бег (Франция) — +35,6 (0+0).

5. Сергей Бочарников (Беларусь) — +44,0 (0+1).

6. Владимир Илиев (Болгария) — +45,6 (0+0).

7. Ондржей Моравец (Чехия) — +46,4 (0+0).

8. Андрей Расторгуев (Латвия) — +46,6 (0+1).

9. Мартин Понсилуома (Швеция) — +47,6 (0+1).

10. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +50,2 (0+1).

11. Матвей Елисеев (Россия) — +53,9 (2+0)...

16. Антон Бабиков (Россия) — +59,9 (0+0)...

37. Максим Цветков (Россия) — +1.32,0 (0+0)...

39. Никита Поршнев (Россия) — +1.34,2 (0+1)...

60. Семён Сучилов (Россия) — +2.07,3 (2+1).

Для российской сборной эта медаль стала второй. Ранее Малышко и Евгения Павлова выиграли золотую медаль в одиночной смешанной эстафете.