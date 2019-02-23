Бабиков: на ЧМ готов отдать место в сборной России более молодым биатлонистам

Российский биатлонист Антон Бабиков, занявший 16-е место в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), отметил, что решение о его участии в чемпионате мира будет приниматься совместно с тренерским штабом.

«Цели на остаток сезона? Меня устраивают все дальнейшие места соревнований. Потому что немножко не идёт с первой волной спуска с гор. Я то же самое повторил в декабре — был две недели в Риднау, приехал в Чехию, и первая волна реакклиматизации была очень сложной. Сейчас то же самое. Были две недели в Риднау и спустились сюда. Надеюсь, больше не поедем в горы, организму будет легче доработать конец сезона на таких трассах, не с такой высотой.

Думаю, поеду в Отепя на Кубок IBU. Там уже будет решать руководство, кого они повезут на чемпионат мира. Ехать запасным — седьмым-восьмым человеком… Если буду нужен команде, то, конечно, поеду. Но обычно такие места правильнее отдавать молодым спортсменам, которые будут набираться опыта, смотреть на всё, впитывать. Мне уже трудно впитывать. Думаю, тренеры, руководство и я будем делать так, чтобы было выгоднее всем. От меня мало что зависит. Я просто постараюсь набрать оптимальную форму хотя бы в конце сезона. На трассе в спринте чувствовал, что все нормально, могу работать. Просто не хватало какого-то скольжения", — цитирует Бабикова «Матч ТВ».