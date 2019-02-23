Нелин: было сложно бороться с Бё, но я рад второму месту

Шведский биатлонист Йеспер Нелин, завоевавший серебро в спринте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), заявил, что ему было сложно побороться с норвежцем Тарьей Бё, который одержал победу в гонке.

«Я очень рад такому результату и доволен гонкой в целом, так как у меня редко получается сделать «0+0» на рубежах. В плане лыжного хода не совсем всё получилось, но я планирую набрать кондиции в ближайшее время. Проигрыш в соперничестве с Бё? Здесь выступает много хороших биатлонистов, Тарьей — один из них, было сложно бороться с ним. Мы надеемся, что у нас получится хорошо выступить на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде», — приводит слова Нелина «Матч ТВ».

Напомним, россиянин Дмитрий Малышко, не допустивший ошибок на огневых рубежах, занял в спринте третье место.