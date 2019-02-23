Саночница Демченко заняла второе место на этапе Кубка мира в Сочи

Российская саночница Виктория Демченко стала второй на заключительном этапе Кубка мира в Сочи (Россия).

Победу с результатом 1 минута 40,374 секунды по сумме двух попыток одержала четырёхкратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер. Демченко уступила победительнице соревнований 0,153 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна немецкая спортсменка Даяна Айтбергер (+0,329).

В десятку лучших вошли также две представительницы России: Екатерина Батурина стала шестой (+0,516), Татьяна Иванова заняла восьмое место (+0,628).

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.40,374.

2. Виктория Демченко (Россия) — +0,153.

3. Даяна Айтбергер (Германия) — +0,329...

6. Екатерина Батурина (Россия) — +0,516...

8. Татьяна Иванова (Россия) — +0,628.