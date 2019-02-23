Вяльбе: немного обидно за Большунова, мне кажется, тактически он был неправ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала серебро Александра Большунова и бронзу Натальи Непряевой в скиатлонах на чемпионате мира в Зеефельде.



«Немного обидно за Большунова, мне кажется, тактически он немного был неправ, хотя сейчас уже ничего не изменить. Сегодня он так долго лидировал, тащил на себе всех, не слыша ни тренеров, никого. Ему же говорили, подсказывали – смотри по самочувствию. Но это спорт, тут всё не так просто, срабатывает и тактика, это не должно звучать как отговорка, зато у нас есть возможность проанализировать сегодняшние гонки.



Второе место никак не отразится на психологическом состоянии Большунова. Сегодня позлится, завтра выйдет на старт, и будет всё хорошо. Одно дело, если бы он расстроился, сел и плакал, как это делает Клебо. Зато есть над чем подумать, в чём разобраться, в следующий раз будет умнее.



Очень рада за Непряеву, мы давно в женских индивидуальных гонках не попадали на пьедестал, тем более в такой серьёзной гонке, как скиатлон. Надеюсь, у неё ещё будут медали на этом чемпионате мира», – цитирует Вяльбе ТАСС.

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