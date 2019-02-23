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Брорссон: было важно выиграть спринтерскую гонку в преддверии чемпионата мира

Брорссон: было важно выиграть спринтерскую гонку в преддверии чемпионата мира
Другие / Биатлон

Шведская биатлонистка Мона Брорссон, ставшая чемпионкой Европы с спринте в Раубичах, рассказала о значимости медали и подготовке к домашнему чемпионату мира.

«Это моё лучшее выступление в спринте в этом году. Получилась очень хорошая гонка. Особенно приятно сделать два нуля. Мне было важно выиграть гонку в преддверии чемпионата мира. Высокая конкуренция? Да, соперницы настигали со всех сторон, но я сосредоточилась на себе и своём выступлении.

Всё идёт по плану. Мы планируем разгоняться ещё больше и больше. Поеду на этап Кубка IBU в Отепя, затем соберёмся всей командой, чтобы провести заключительный этап подготовки к домашнему чемпионату миру и отправимся в Эстерсунд.

На чемпионате мира будем чувствовать давление. Выступить дома — это мечта. Внутри мы остались теми же, но давление болельщиков будет очень серьёзным", — цитирует шведку «Матч ТВ».

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Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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