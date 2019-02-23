Медведева: мне приснилось, как всё закончится на Играх в Пхёнчхане

Став год назад серебряным призёром личного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей приснилось, чем закончатся для неё Игры, ведь произвольную программу она катала в пятницу.

«Сны мне снятся. Причём, когда снятся в ночь с четверга на пятницу, то обязательно сбываются. Во время соревнований тоже. Я уже это знаю наверняка. Вот и в этот раз…. Знала ли утром, как всё закончится? Да, я знала. Что приснилось, не скажу, но сон был вещий. Уже пятый раз в моей жизни такое. Позитивный вещий сон. Но дальше эту тему развивать не будем. Скажу только, что я счастлива завоевать две медали здесь.

Помешала ли травма и показалось ли, что прихрамывала? Не показалось. Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала…

Объективные ли оценки судьи поставили за компоненты в произвольной? Из проверенных источников: у меня в произвольной рекорд по десяткам в компонентах. Жаловаться не имею права. Могли ли поставить больше? Думаю, да. Но не знаю, хватило бы этого для первого места.

Чего бы хотела от самой себя? Знаете, хочу перестать бояться говорить о том, что у меня происходит в голове… Нет-нет, страха я не испытываю. Но мне хорошо знакомо чувство неуверенности, и это мой самый главный враг, с которым я борюсь на протяжении всей карьеры. Я по жизни, видимо, человек такой. Сомневающийся. Но эти сомнения порой оберегают меня и не дают делать глупости. Есть в этом свои плюсы и свои минусы», — приводит слова Медведевой «Команда России».