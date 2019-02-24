Павличенко выиграл этап КМ по санному спорту в Сочи, Репилов — второй

Двукратный чемпион мира российский саночник Семён Павличенко выиграл девятый, финальный, этап Кубка мира в Сочи (Россия). Второе место занял его товарищ по команде Роман Репилов.

Павличенко победил с результатом 1 минута 43,867 секунды. Репилов уступил своему соотечественнику 0,434 секунды. Тройку призёров замкнул итальянец Доминик Фишналлер (+0,460).

В топ-5 вошли также два россиянина: Максим Аравин показал четвёртый результат (+0,574), Александр Степичев стал пятым (+0,592).

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия

Мужчины, одиночки

1. Семён Павличенко (Россия) — 1.43,867.

2. Роман Репилов (Россия) — +0,434.

3. Доминик Фишналлер (Италия) — +0,460.

4. Максим Аравин (Россия) — +0,574.

5. Александр Степичев (Россия) — +0,592...

24. Александр Горбацевич (Россия) — +5,086.

Благодаря победе Павличенко вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира. Решающей гонкой в борьбе за «Большой хрустальный глобус» будет спринт, который состоится сегодня, 24 февраля.