УГНТУ-ВНЗМ и «Динамо-Виктор» одержали победу в гандбольной Суперлиге

Состоялось два матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Уфимский УГНТУ-ВНЗМ на своей площадке взял верх над волгоградским «Каустиком» со счётом 34:31. В составе хозяев 7 раз отличился Евгений Трушин. У гостей 13 мячей на счету Романа Макришина.

«Динамо-Виктор» в родных стенах нанесло поражение «Пермским медведям» — 27:24. У ставропольской команды 9 мячей забил Иван Пасенов, в пермском клубе 7 голов в активе Алексея Шиндина.

«Динамо-Виктор» с 9 победами в 16 матчах занимает шестое место в турнирной таблице, «Пермские медведи» — восьмые. УГНТУ-ВНЗМ и «Каустик» — аутсайдеры Суперлиги.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) – «Каустик» (Волгоград) — 34:31 (18:16).

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Пермские медведи» — 27:24 (14:12).