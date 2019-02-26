Елисеев: после приезда некоторых людей вместо меня на ЧМ побежал другой человек

Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что был очень расстроен, когда его не поставили ни на одну из гонок в рамках чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене (Австрия).

«Конечно, это было ударом. Вроде всё шло к тому, что должен был бежать. Гросс имел определённые виды на меня, которым не было суждено сбыться по приезду некоторых людей. Эти люди навязали своё мнение. Побежал другой человек. Не знаю, как это произошло. Лучше туда не лезть», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».

Матвей также поделился впечатлениями от работы с тренером Рикко Гроссом.

«При Гроссе были возможности вносить корректировки. Не было – при окружении Гросса. Даже не так. Сначала Гросс работал с Брагиным. Это был хороший симбиоз. Почему-то в олимпийский год кто-то взял и всю систему порушил, которую они три года нарабатывали. Я этого вообще не понял. Мы были сильно против. Я так понимаю, мнение спортсменов мало на что влияло в тот момент. Сейчас личный тренер может приезжать и беседовать. Думаю, все нормально к этому относятся», — сказал Елисеев.

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