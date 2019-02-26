ВАДА ответило Свищёву на запрос о некачественных пробирках для допинг-проб

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди ответил на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва, который ранее запросил результаты анализа ёмкостей для допинг-проб.



Напомним, в январе 2018 года стало известно, что бутылки, в которых хранились допинг-пробы спортсменов, могут вскрываться вручную без видимых следов.



«Сразу после получения информации от лаборатории в Кёльне о возможной проблеме нарушения целостности пробирок ВАДА немедленно запустило расследование и отправило в лабораторию и компанию Berlinger запрос для подтверждения фактов.



31 января 2018 года ВАДА объявило, что расследование подтвердило подверженность части пробирок BEREG-KIT Geneva вскрытию вручную без видимых следов (вне зависимости от того, были ли пробирки в замороженном состоянии, так как изначально предполагалось, что только замороженные пробирки были подвержены вскрытию). ВАДА рекомендовало МОК во время проведения Олимпийских зимних игр в Пхёнчхане использовать пробирки более ранней модели BEREG-KIT, выпущенные в 2016 году, в которых не были выявлены такие проблемы, как у модели Geneva.



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9 марта 2018 года компания Berlinger объявила об уходе из отрасли антидопингового контроля. 16 марта 2018 года в связи с выходом компании Berlinger из отрасли антидопингового контроля ВАДА опубликовало заявление в адрес антидопинговых организаций и аккредитованных лабораторий и предоставило информацию о других поставщиках оборудования.



24 апреля 2018 года компания Berlinger объявила о возобновлении производства оригинальных пробирок BEREG-KIT в течение 12 месяцев, о чём ВАДА сделало заявление в адрес антидопинговых организаций и аккредитованных лабораторий.



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В дополнение к вышесказанному, компания Berlinger отозвала всё оборудование модели Geneva и предложила заменить его оборудованием BEREG-KIT, использовавшимся на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и на Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане, в котором не было выявлено проблем с нарушением целостности и которое используется в настоящее время антидопинговыми организациями.



Мы надеемся, что приведенная информация содержит ответы на ваш запрос», – передаёт текст письма «Р-Спорт».