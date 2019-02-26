М. Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира в Эстерсунде

Французский биатлонист Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира в Эстерсунде (Швеция). Ранее пятикратный олимпийский чемпион досрочно покинул сбор в Юре из-за ангины и вернулся домой. В общем зачёте Кубка мира Мартен, пропустивший североамериканские этапы, занимает шестую строчку.



«После недели борьбы с болезнью так приятно вернуться на лыжню», — написал Фуркад в своём «инстаграме».



«Скоро придёт время работать на полную мощность», — также отметил Мартен.

Фото доступно в «инстаграме» Мартен Фуркада.

В состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону вошли Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жюлия Симон.

Чемпионат мира пройдёт с 7 по 17 марта.