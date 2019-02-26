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Йохауг выиграла классическую гонку на чемпионате мира—2019, Седова — 6-я

Йохауг выиграла классическую гонку на чемпионате мира—2019, Седова — 6-я
Другие / Лыжный спорт

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия) состоялась женская классическая гонка с раздельным стартом на 10 км. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, второй стала шведка Фрида Карлссон, третьей — норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Седова — шестое место.

Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. 10 км, классический стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 18.33,9
2. Фрида Карлссон (Швеция) – +12,2
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +35,6
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +37,0
5. Надин Фандрих (Швейцария) – +1.03,9
6. Анастасия Седова (Россия) – +1.04,9
7. Наталья Непряева (Россия) – +1.07,5...
12. Юлия Белорукова (Россия) – +1.17,0...
21. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.39,2.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль
26 февраля 2019 года, вторник. 17:00 МСК
1
Терезе Йохауг
Норвегия
27:02.1
2
Фрида Карлссон
Швеция
+12.20
3
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+35.60
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