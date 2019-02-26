Йохауг выиграла классическую гонку на чемпионате мира—2019, Седова — 6-я

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия) состоялась женская классическая гонка с раздельным стартом на 10 км. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, второй стала шведка Фрида Карлссон, третьей — норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.
Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Седова — шестое место.
Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. 10 км, классический стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 18.33,9
2. Фрида Карлссон (Швеция) – +12,2
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +35,6
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +37,0
5. Надин Фандрих (Швейцария) – +1.03,9
6. Анастасия Седова (Россия) – +1.04,9
7. Наталья Непряева (Россия) – +1.07,5...
12. Юлия Белорукова (Россия) – +1.17,0...
21. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.39,2.