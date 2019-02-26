Драчёв резко ответил болельщику: вы работаете? Или ждёте в интернете?

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв резко ответил на вопрос болельщика в своём «инстаграме».



Пользователи посетовали на отсутствие на официальном сайте СБР состава сборной России на этап Кубка IBU в Отепя. Драчёв ответил: «Хорошо, исправим ситуацию».



Пока что составы на сайте так и не появились, так что один из болельщиков вновь задал вопрос главе СБР: «А когда будут составы? Прошло 9 часов, сайт СБР молчит на счёт состава на Кубок IBU, о чём можно говорить, если бардак начинается с головы».



«Вы работаете? Или ждёте в интернете?» – ответил ему Драчёв.



Отметим, сборная России по биатлону уже прибыла в Отепя, где 1 марта стартует этап Кубка IBU. Вместе с командой в Эстонии находится Маргарита Васильева, которая может быть дисквалифицирована за пропуск трёх допинг-тестов.

Драчёв: есть вопросы по смазке, на ЧЕ наши не сумели перестроиться на сухой снег