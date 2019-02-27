Глазырина: жалею только о том, что в олимпийский сезон я была в команде

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, прокомментировала своё решение вернуться к соревнованиям и бороться за место в сборной.

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.

«Я бы не стала продолжать, если бы понимала, что всё равно ничего не получится. Но тренировки давали уверенность, что я ещё кое-что могу. В прошлом году было очень тяжело, потому что всё откладывалось и не было никакой ясности, когда я смогу вернуться. Но я не опускала рук и была готова выйти на старт хоть завтра, как только разрешат.

Я жалею только о том, что в олимпийский сезон была в команде. Лучше бы я сидела дома. Может, это интуиция, но я задумывалась о ребёнке ещё в том году. Но вроде бы всё шло хорошо, я была в форме, и меня бы просто никто не понял, если бы я в такой момент, перед домашней Олимпиадой, ушла в декрет.

Если бы так можно было, я бы просто вычеркнула тот сезон из жизни. Что я там показала? На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде я в индивидуальной гонке на всех кругах, кроме первого, останавливалась и просилась сойти. Тренеры меня упросили хотя бы дойти дистанцию пешком. Это подготовка к Олимпиаде?! В тот момент можно было сразу уезжать домой. Да, потом я отдохнула, но всё равно это совершенно не то состояние, в котором нужно подходить к Олимпийским играм. Ещё летом по результатам тестов я понимала, что не готова.

Принимала ли запрещённые препараты? Нет. Меня постоянно проверяли, в том числе перед самой Олимпиадой, и всё было нормально. Если бы я что-то употребляла, наверное, это бы нашли?" — цитирует Глазырину «Спорт-экспресс».

Екатерина также оценила своё состояние относительно биатлонисток сборной.

«На контрольных тренировках сравнивала свои результаты, и всё говорит, что я могу бороться. Я не собираюсь занимать чьё-то место, я хочу только реализовать себя. Если этого не будет, я уйду, просто нет смысла дальше тренироваться», — сказала Глазырина.

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