5 спортсменов задержаны полицией на ЧМ в Зеефельде по подозрению в допинге

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своём «твиттере» сообщил, что полиция, проводящая рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил, задержала семь человек, пятеро из которых — спортсмены.

Ассоциация лыжных видов спорта Австрии проводит экстренное совещание в Зеефельде, так как, по некоторым данным, двое из задержанных — австрийцы.

Сегодня на чемпионате мира пройдёт мужская индивидуальная гонка на 15 км.



В декабре в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене (Австрия) также нагрянула полиция. Австрийские правоохранительные органы объявили о подозрении в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых.

Полиция проводит рейд на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге