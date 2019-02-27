Полиция арестовала двух австрийских спортсменов, двух эстонцев и одного казаха

Сегодня, 27 февраля, полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. Как сообщает AP News, были арестованы девять человек, пять из них – спортсмены. Это два австрийца, два эстонца и один казах.



Сообщается, что один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему вторглась полиция.



На старт сегодняшней мужской гонки на 15 км классикой не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв и казах Алексей Полторанин.

Напомним, в декабре в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене также нагрянула полиция. Австрийские правоохранительные органы объявили о подозрении в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых.