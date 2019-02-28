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5 спортсменам, задержанным на ЧМ в Зеефельде, грозит до трёх лет тюрьмы

5 спортсменам, задержанным на ЧМ в Зеефельде, грозит до трёх лет тюрьмы
Другие / Лыжный спорт

Спортсменам, которые были задержаны полицией на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), грозит до трёх лет лишения свободы. Об этом сообщил представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр. Спортсменам выдвинуты обвинения в совершении спортивного мошенничества. Сегодня утром все обвиняемые были допрошены полицией. К полудню пятницы будет вынесено решение об освобождении лыжников или их временном содержании под стражей.

Предварительное следствие ведёт прокуратура Инсбрука. Существует вероятность, что дела в отношении подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов спортсменов будут переданы в правоохранительные органы их родных стран, сообщает Focus.

Вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии в среду, были арестованы девять человек. Пять из них оказались лыжниками. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв и казахстанец Алексей Полторанин.

Задержание Полторанина уже подтвердила Федерация лыжных гонок Казахстана.

Федерация лыжных гонок Казахстана подтвердила задержание Полторанина в Зеефельде
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