Драчёв: пока я нахожусь во главе СБР, будем помогать сборной Беларуси с кадрами

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отметил, что всегда поможет сборной Беларуси в кадровом пополнении российскими спортсменами.

«Что удивительного в том, что Пётр Ивашко специально ездил на чемпионат России с целью просмотра кандидаток? Думаю, белорусы и дальше будут ездить на российские соревнования с целью подбора кадров. Между СБР и БФБ есть дружеские отношения, договорённость о помощи в таких ситуациях.

Без сомнений, в дальнейшем, пока нахожусь на посту главы Союза биатлонистов России, я буду помогать сборной Беларуси с кадрами. Возражать точно не будем», — приводит слова Драчёва «Прессбол».

Напомним, сборная России по биатлону уже прибыла в Отепя, где 1 марта стартует этап Кубка IBU.