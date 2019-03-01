Оглашён окончательный состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины объявил окончательный состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает Biathlon.com.ua.



Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Состав сборной Украины

Женщины

Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Журавок.



Мужчины

Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Сергей Семёнов, Артём Тищенко, Руслан Ткаленко.



В общем зачёте Кубка мира лучшая из представительниц Украины, Юлия Джима, занимает 33-е место. У мужчин Дмитрий Пидручный располагается на 25-й позиции.



В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на чемпионат мира в Эстерсунде