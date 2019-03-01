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Игрок сборной России по гандболу Шкуринский перенёс операцию на руке

Игрок сборной России по гандболу Шкуринский перенёс операцию на руке
Другие / Гандбол

Левый полусредний сборной России по гандболу и белорусского БГК имени Мешкова Александр Шкуринский был прооперирован в одной из больниц Минска. Ориентировочные сроки восстановления игрока составляют от пяти до шести недель.

Александр получил травму 24 февраля в матче группового этапа Лиги чемпионов с венгерским «Веспремом». У гандболиста был диагностирован косой перелом пальца правой кисти.

«Операция прошла успешно. Шкуринский ориентировочно пропустит 5-6 недель. Тренерский штаб, игроки и болельщики команды желают гандболисту скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится на официальном сайте БГК имени Мешкова.

Шкуринский рискует пропустить отборочные матчи сборной России на чемпионат Европы 2020 года с Венгрией, которые пройдут 11 и 14 апреля.

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