Крамер: пытались завоевать золото, но у Устюгова скрутило живот по ходу гонки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировала итоги мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Зеефельде. Сборная России пришла к финишу второй, уступив команде Норвегии чуть более одной минуты.



«Мы пытались завоевать золотые медали, но, как вы видели, у Сергея Устюгова возникли проблемы по ходу гонки. У него возникли проблемы с желудком, ему скрутило живот, и он не мог быстро бежать. Это была настоящая битва для него, пробежать 10 километров. Он шёл на одной скорости и не мог ускориться. Мы довольны серебряной медалью, но, конечно, наша цель — золото. Чтобы завоевать его, нужно быть готовыми на сто процентов, и это было невозможно.



Когда Сергей пришёл на осмотр лыж, то сказал, что это незначительная трудность. Он выглядел нормально, но оказалось, что его самочувствие позволяет ему бежать только в одном темпе без ускорения. Надеюсь, в следующий раз мы сможем побороться за золото. Теперь мы должны проанализировать, что произошло с Сергеем. Надеюсь, у него незначительная проблема. Мы проанализируем состояние и тогда решим, кто побежит гонку на 50 км», – цитирует Крамера официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде