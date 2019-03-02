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Йохауг выиграла масс-старт свободным стилем на ЧМ-2019, Седова — 14-я

Йохауг выиграла масс-старт свободным стилем на ЧМ-2019, Седова — 14-я
Другие / Лыжный спорт

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде состоялся женский масс-старт на 30 км свободным стилем.

Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Седова – 14-е место.

Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Масс-старт, 30 км, свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1.14.26,2
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +36,8
3. Фрида Карлссон (Швеция) – +44,0
4. Джессика Диггинс (США) – +1.05,9
5. Шарлотт Калла (Швеция) – +1.16,6
6. Эбба Андерссон (Швеция) – +1.17,3
7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – +1.43,7
8. Тереза Штадлобер (Австрия) – +2.03,8
9. Виктория Карл (Германия) – +2.16,8
10. Рагнхиль Хага (Норвегия) – +2.25,3...
14. Анастасия Седова (Россия) – +4.40,5...
17. Анна Нечаевская (Россия) – +5.22,8.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Масс-старт 30 км. Свободный стиль
02 марта 2019 года, суббота. 14:15 МСК
1
Терезе Йохауг
Норвегия
1:14:26.2
2
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+36.80
3
Фрида Карлссон
Швеция
+44.00
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