Йохауг выиграла масс-старт свободным стилем на ЧМ-2019, Седова — 14-я

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде состоялся женский масс-старт на 30 км свободным стилем.

Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Седова – 14-е место.

Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия



Женщины. Масс-старт, 30 км, свободный стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1.14.26,2

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +36,8

3. Фрида Карлссон (Швеция) – +44,0

4. Джессика Диггинс (США) – +1.05,9

5. Шарлотт Калла (Швеция) – +1.16,6

6. Эбба Андерссон (Швеция) – +1.17,3

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – +1.43,7

8. Тереза Штадлобер (Австрия) – +2.03,8

9. Виктория Карл (Германия) – +2.16,8

10. Рагнхиль Хага (Норвегия) – +2.25,3...

14. Анастасия Седова (Россия) – +4.40,5...

17. Анна Нечаевская (Россия) – +5.22,8.