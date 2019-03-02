Нечаевская: кошмар, очень тяжёлая гонка. Мне не очень понравилась работа лыж

Российская лыжница Анна Нечаевская поделилась впечатлениями от масс-старта на чемпионате мира в Зеефельде. Спортсменка показала 17-й результат.



«Кошмар, очень тяжёлая гонка получилась. Мне не очень понравилась работа лыж. Ещё подтаявший снег сильно бьёт по ногам. Но я счастлива, что нам удалось закончить этот марафон, этот чемпионат. Конечно, хотелось в этот раз побороться за топ-10, но вышло только 17-е место…

В любом случае, спасибо нашей сервис-бригаде, они работают днями и ночами над нашими лыжами. Благодарю наших тренеров, докторов, всех, кто поддерживал, болельщиков. Очень рада командной медали, но и в личных дисциплинах хочется быть повыше.

Преимущество Йохауг? Очень сильная спортсменка. К таким результатам нужно стремиться", — цитирует Нечаевскую «Матч ТВ».